سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-10-2024 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 16-10-2024، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.86 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.77 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر52.77 جنيه للشراء، و53.93 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.77 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.86 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.77 جنيه للشراء.

52.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.77 جنيه للشراء.

53.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.76 جنيه للشراء.

53.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.77 جنيه للشراء.

52.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.80 جنيه للشراء.

52.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.77 جنيه للشراء.

53.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.77 جنيه للشراء.

52.96 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.