كيلو الفراخ بـ81 جنيهًا.. تعرف على الأسعار بأسواق البحيرة

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقرى ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، انخفاضا في الأسعار، بمعدل يتراوح بين إثنين إلى ثلاثة جنيهات عن أمس الثلاثاء.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 79 إلى 81 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 111 إلى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 125 إلى 127 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 110 الى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) ما بين 121 و122جنيها

ووصلت أسعار الأرانب ما بين 125 إلي 127 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 186 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو، وجناح 55 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 175 جنيها للكيلو، ووراك 85جنيها للكيلو، وشاورما 175 جنيها للكيلو، وفصوص 175، كبد صافي 110 جنيها للكيلو، كبد وقوانص 90 جنيها، وتراوحت أسعار بط فرنساوي ما بين 106 إلى 108 جنيها للكيلو.