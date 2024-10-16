جميعة يوجه مسؤولي مستشفى رمد الزقازيق بالإنتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية

أجرى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع مبنى مستشفى الرمد الجديد، يرافقه وكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة التخطيط بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة مشروع مبنى الرمد، متابعاً الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية التي تمت بالمشروع، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه، وتم الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وآخر المستجدات، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الكهروميكانيكية المتبقية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما تفقد الدكتور هاني جميعة الأقسام الطبية الأخرى بالمبنى القديم بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال، والقسم الداخلي، والعمليات الجراحية، ووحدة الليزر، والصيدليات، ووحدة التعقيم، وقام بمناظرة سجلات التردد على الأقسام الطبية، موجهًا مدير المستشفى، بضرورة إجراء العمليات المتقدمة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

يشار إلى أن مشروع مستشفى الرمد الجديد، قد بدء تنفيذ الأعمال به من عام ٢٠٠٤، والمبنى على مساحة ٢٥٠٠م تقريباً، لتنتهي بذلك الأعمال الإنشائية والتشطيبات في عام ٢٠٢٤، بتكلفة إجمالية بلغت ١٩٠ مليون جنيه، والمبنى مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية، ويشمل عيادات خارجية، وأقسام داخلية بقدرة استيعابية ١٧ سرير، وقسم عمليات جراحية مزود بعدد ٤ غرف عمليات، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة.