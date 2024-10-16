محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان فصول محو الأمية

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرض ابتكارات التعليم الفني والذي أقامته مديرية التربية والتعليم بالغربية وفصول محو الأمية الخاصة بالهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وذلك بمدرسة ابو بكر الصديق لتأسيس عسكري بطنطا، ضمن التدريب العملي المشترك "صقر 138"؛ لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية.

في إطار التعاون المُثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا و اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية اللواء ماجد السعودي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة،العقيد فارس الاشوح، العقيد أركان حرب حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،لجنة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المُرافق لها، ممثل وزارة التنمية المحلية والقيادات الأمنية، والدينية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وقام محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي وعدد من المسئولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمرور على فصول محو الأمية الذى تشرف عليها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمحافظة للتأكد من إنتظام العملية التعليمية والتعرف على المصاعب التى تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها.

حيث استمع محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى ألية شرح مناهج التدريس ، وتم إجراء حوار مع الدارسين للتعرف على رأيهم في برنامج محو الأمية ومدى الاستفادة منه فى تغيير واقع حياتهن إلى الأفضل ، وفى لفتة انسانية قام المحافظ وقائد القوات بتوزيع هدايا مالية على الدارسين، وقد أكد محافظ الغربية حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى كافة القطاعات كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة .

وقام محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بتفقد معرض ابتكارات التعليم الفني الذي يضم عددا كبيرا من الابتكارات العلمية لطلاب مدارس الغربية ، وأعرب المحافظ والقائد، عن فخرهم بما شاهدوه من أعمال الطلاب الإبداعية وبمستوى الأعمال الفنية التي تتسم بروح الفن والإبداع والإبتكار والتي تبرهن علي حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية للطلاب، واهتمامها ودعمها للمشروعات الطلابية المختلفة، وحرصها علي تحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم.

وأكد الجندي علي حرص المحافظة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب، لتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها ونشر الفن والابداع في الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أشار قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الى إن الغربيه تزخر بالعديد من المواهب الطلابية المبدعة، حيث أن المعرض يعكس مدي الإبداع الذي يتميز به الطلاب مثمنا حرص المحافظة على إبراز ودعم مواهب الشباب وتعزيز وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودولياً.

الجدير بالذكر ان المعرض ضم مشروعات متميزة كمشروع كرة النار ،مشروع التحكم في مزلقان السكك الحديدية ،مشروع الزراعه المائية،نموذج حي للري الحديث ،إطفاء الحريق ذاتيا داخل المولات الكبيرة ،ونش مصغر لرفع الأثاث او التخزين الرأسي ،مشروع عصا ذكية للمكفوفين ،مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في تخفيف الأحمال الكهربية،مشروع التحكم في مزلقان السكة الحديد باستخدام الاردوينو،مشروع حنفية تعمل بدون لمس ،مشروع نموذج مصغر للحفار،مكنسة كهربائية .