رسالة ماجستير بجامعة عين شمس عن "مشاركة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في العروض المسرحية"

الباحث حسام مصطفى يحصل على درجة امتياز

حصل الباحث حسام مصطفى على درجة الماجستير بتقدير امتياز، من قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس عن موضوع بعنوان « مشاركة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في العروض المسرحية المصرية وعلاقتها باتجاهات الأطفال نحوهم».

وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، ورئيس مجلس إدارة مركز ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة إيناس حامد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والدكتورة شرين محمد المصري استاذ الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والدكتور محمد ناصف الكاتب المسرحي ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وتهدف رسالة الماجستير إلى التعرف على اتجاهات الأطفال العاديين المشاهدين لتلك العروض نحو مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العروض المسرحية.

يتمثل مجتمع الدراسة في الأطفال العاديين في المرحلة العمرية من 15 لـ17 عام، المشاهدين للعروض المسرحية المشارك في عرضها أو تقديمها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

عنية الدراسة: تم تطبيق الدراسة على عينة من الاطفال العاديين المشاهدين للعروض المسرحية المصرية من المرحلة الثانوية من 15 – 17 سنة، عينة قوامها ( 300 مفردة من الذكور والإناث) وتم اختيار المرحلة الثانوية بناءًا على دراسة استطلاعية إجراها الباحث، حيث أظهرت نتأئجهاعلى أنها أكثر فئات الأطفال حضورًا للعروض المسرحية المقدمة من قبل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقد أشادت الأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة على اجتهاد الباحث في رسالته .

كما أشاد الاستاذة الدكتورة إيناس حامد أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة عين شمس بالفكرة.

وأشاد الاستاذ الدكتور زكريا الدسوقي، رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة، بفكرة الباحث، مضيفاً أن الباحث قام بمجهود كبير على مدار 3 سنوات من الاجتهاد والمثابرة.

كما أثنى الدكتور محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على فكرة الرسالة، مشدداً على أن الرسالة كانت في صميم الملف والذي يلقي اهتماماً سياسياً خاصاً من قبل القيادة السياسية.