تدريبات خاصه لـ"دونجا" بجمانزيوم الزمالك

خاض نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران الأبيض، الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وأدى "دونجا" تدريبات علاجية وتأهيلية في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.