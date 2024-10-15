الثقافة تحتفى باليوم العالمي للتراث غير المادي .. الخميس

ينظم المجلس الأعلي للثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ والدكتور أسامة طلعت - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور محمد شبانة - مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية" احتفالية لمواكبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي.

تنظم الاحتفالية لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية "بالمجلس بالتعاون مع المؤسسات الثقافية التالية: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، بيت التراث المصري، المعهد العالي للفنون الشعبية، ومكتب اليونسكو بالقاهرة

وذلك يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 على مدار اليوم، على أن تبدأ فعاليات اليوم في تمام العاشرة صباحًا.



تفاصيل البرنامج:



الافتتاح (10,00 ص : 11,00 ص)

* عروض فنية شعبية لفرقة النيل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة امام المجلس الأعلى للثقافة .

افتتاح معرض للحرف التقليدية ببهو المجلس الأعلى للثقافة، على نطاق (5) محافظات (فوة – سوهاج – الواحات البحرية – سوهاج – العريش)، على أن يضم العديد من الحرف: (التلي – السجاد – الكليم – مطرزات أخميم – خيامية – أزياء – اكسسوارات نوبية)؛ كما يتضمن المعرض منتجات حرفية من انتاج مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية : (نحاس – فضة – خزف – خشب قشرة – صدف).

* ندوة تعقد على مدار اليوم الكامل على مدى ثلاث جلسات كما يلي:

الجلسة الأولى: ( 11,30 ص : 1,00 ظ)

بعنوان: آليات الاستلهام والتوظيف في فنون الأداء الشعبي

يدير الجلسة الدكتور محمد شبانة – مقرر اللجنة، وأستاذ الموسيقى الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية

المشاركون :

- الشاعر محمد بغدادي، عضو اللجنة.

الدكتورة سمر سعيد ، عضو اللجنة، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون"

الدكتور شريف صلاح ، عضو اللجنة، مسئول برنامج الثقافة والترجمة باللجنة الوطنية لليونسكو"

الأستاذ ناصر عبد التواب، مؤسس مدرسة الأراجوز بالمركز القومي لثقافة الطفل.

الدكتور محمد حسن عبد الحافظ، أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

* عرض فني للأراجوز بمشاركة طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بالساحة الخارجية أمام المجلس. (1,30 ظ : 2,30 ظ )

- الجلسة الثانية: (3,00 م : 4,30 م)

بعنوان: العادات والمعتقدات والمعارف في عالم متغير.

تدير الجلسة :

الدكتورة نهلة إمام، عضو اللجنة، أستاذ المعتقدات والمعارف الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

المشاركون:

الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة ، مدير المركز الحضاري لعلوم الانسان والتراث الشعبي بجامعة المنصورة

الدكتور سعيد المصري، مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة.

- الكاتب والقاص فؤاد مرسي

الدكتور فكري حسن، أستاذ التراث الحضاري والآثار بالجامعة الفرنسية بالقاهرة.

- الجلسة الثالثة: 5,00 م : 6,30 م)

بعنوان: دور الحرف التراثية في تعزيزاقتصاد الثقافة

يدير الجلسة :

الدكتور طارق صالح، عضو اللجنة، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة MSA ، أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

المشاركون:

الدكتورة زينب منصور، عضو اللجنة، أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

الدكتورة جاكلين بشرى، عضو اللجنة، مدرس الأشغال الفنية والتراث الشغبي بكلية التربية الفنية جامعة المنيا

الدكتور مصطفى كامل، باحث في التراث الشعبي.

- الختام في الساعة السابعة.

يعاد بث الاحتفالية عبر صفحة أمانة _المؤتمرات على الفيسبوك؛ وقناتها على اليوتيوب