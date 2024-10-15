صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بوضع قائمة بالسلع غير الضرورية لحظر استيرادها نهائياً

طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة الاسراع فى وضع قائمة تتضمن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية غير الضرورية والتى تقوم الدولة باستيرادها من الخارج وتكلف ميزانية الدولة المليارات من الدولارات حتى نتجاوز الأزمة الراهنة للدولار.

كما طالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة البدء فوراُ فى وضع الخطط والسياسات أمام رجال الأعمال والاستثمار والصناعة لصناعة مختلف السلع المستوردة داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً على ضرورة أن تتضمن هذه السياسات المزيد من الحوافز التشجيعية لهذا الملف

وتساءل المهندس محمد المنزلاوى قائلاً : لماذا لاتبدأ الحكومة بعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة من مجتمع المستثمرين والمصنعين لدراسة كيفية الحد من الاستيراد والبدء فى الانتاج المحلى لمختلف السلع المستوردة ؟ والى متى نظل نستورد العديد من السلع القادرة مصر على تصنيعها محلياً ؟ مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً عندما تحدث بلغة الأرقام واشار الى إننا مستور أدوية ب 23 مليار دولار و ب 9 مليارات دولار تليفون محمول وعطور ومزيلات عرق بـ 440 مليون دولار وشيكولاته 400 مليون دولار و ب235 مليون سيراميك وورق الفويل ب 500 مليون وجبنة ب 1.2 مليار دولار و سيارات ب 25 مليار دولار