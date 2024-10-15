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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

‎الأمين العام للجامعة العربية يبدأ زيارة الى تركيا لتعزيز التعاون والعلاقات

بوابة الوفد الإلكترونية


توجه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 15اكتوبر إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الاولي له منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠١٦، تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة التباحث مع الجانب التركي حول الاوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء  الاهتمام الكبير الذي تحظي به من الطرفين. وأضاف انه من المتوقع ان يبحث الجانبان ايضاً عددا من الموضوعات السياسية  ومنها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا أخذاً في الاعتبار دور ونشاط تركيا  علي الساحة الدولية، وايضاً بالنظر للعلاقات المتميزة حالياً بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف تركيا الايجابية إزاء القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط سيشارك في افتتاح الدورة ال 15 لمنتدى التعاون الاقتصاد العربي التركي الذي سيعقد يوم 17 أكتوبر الجاري في مدينة إسطنبول. 

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