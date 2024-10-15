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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

سقوط مصعد في وسط روما.. حادث مأساوي يؤدي إلى وفاة عامل وإصابة آخرين

سقوط مصعد داخل مبنى
سقوط مصعد داخل مبنى قيد الترميم بروما

شهدت منطقة "فيّا ديلِّي فيرجيني" في مينة روما الإيطالية حادثاً مروعاً، حيث سقط مصعد داخل مبنى قيد الترميم، مما أسفر عن وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين.

في تفاصيل الحادث، كان العامل النيجيري البالغ من العمر 48 عاماً يقوم بأعمال صيانة استثنائية للمصعد عندما انفصلت الكابينة وسقطت من الطابق الثاني، لتسحق العمال الثلاثة المتواجدين في الموقع.

فور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث، حيث واجهت صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ.
تم العثور على العامل المتوفي في مكان الحادث، بينما تم نقل أحد المصابين في حالة خطيرة إلى المستشفى، وتم إدخاله تحت الرعاية الطبية العاجلة، بينما تم نقل المصاب الثاني في حالة مستقرة.

تواصل السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، في وقت تسود فيه أجواء من الحزن والأسى في صفوف زملاء الضحية وعائلته.

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