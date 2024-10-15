موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 ..يبدأ صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 24 أكتوبر 2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك والمصارف، ومكاتب البريد.

الحد الأدنى لمرتبات شهر أكتوبر 2024

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.

صرف مرتبات شهر نوفمبر

وفي سياق آخر يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر من 24 نوفمبر المقبل، و يتم صرف المتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، كما يتم وصرف مرتبات ديسمبر من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.