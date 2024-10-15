عاجل
تعليمات عاجلة من السكة الحديد لقائدي القطارات بعد حادث قطار المنيا
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024  ..يبدأ صرف  المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 24 أكتوبر 2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك والمصارف، ومكاتب البريد.

txt

تبكير صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2024

txt

بعد الإعلان عن تقديم الموعد.. صرف مرتبات اغسطس في هذه الأيام

الحد الأدنى لمرتبات شهر أكتوبر 2024

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

مرتبات شهر أكتوبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 

وفي سياق آخر يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر من 24 نوفمبر المقبل، و يتم صرف المتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، كما يتم وصرف مرتبات ديسمبر من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

مواد متعلقة

الموعد الأخير لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مرتبات شهر سبتمبر
الجريدة الورقية