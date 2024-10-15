مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية - السويس، منذ قليل حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 أخرين، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لسرعة إنقاذهم وتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على جثة السيدة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق "الإسماعيلية - السويس" أمام قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث مدعمة بعدد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين.

وفور وصول الأجهزة الأمنية وبمناظرة الحادث تبين من المعاينة الأولية مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص آخرين، تم نقل المصابين والضحية إلى مستشفى أبو خليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة.