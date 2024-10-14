اللعبة التالية من سلسلة Tron مغامرة أكشن ثلاثية الأبعاد

اللعبة التالية من سلسلة Tron هي متابعة للعبة Tron: Identity، ولكنها أيضًا شيء جديد تمامًا. حيث كانت Tron: Identity عبارة عن رواية بصرية، أما Tron: Catalyst فهي لعبة أكشن ثلاثية الأبعاد مع سرد متكرر، وسوف تأتي إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وبلايستيشن 5 وإكس بوكس ​​سيريس إكس/إس وسويتش في عام 2025. Tron: Catalyst قيد التطوير في Bithell Games، الاستوديو الحائز على جوائز وراء Tron: Identity وJohn Wick Hex وThomas Was Alone.

في Tron: Catalyst، يعود اللاعبون إلى Arq Grid، وهو عالم افتراضي تطور بدون تدخل بشري، مما أدى إلى إنشاء مساحة منعزلة من نوع جزر غالاباغوس يسكنها برامج كمبيوتر واعية. بطل الرواية هو Exo، وهو برنامج قادر على إعادة إحياء أجزاء من الوقت من خلال استغلال خلل على مستوى النظام لا يمكن لأي شخص آخر أن يشعر به. إنها في مهمة لكشف وإيقاف الأهداف غير المستساغة لزعماء Arq Grid، واستنشاق الأسرار وتجاوز الأعداء مع كل حلقة جديدة.

يتضمن القتال هجمات مشاجرة وهجمات بعيدة المدى، وستجمع Exo شظايا البيانات التي تمنحها قدرات جديدة مع تقدم اللعبة. يعد قرص هوية Exo أداة حاسمة في قتالها لتثبيت Arq Grid، وأحد الأشياء التي سيفعلها اللاعبون به هو تخصيص مسارات ترقيتهم.

قال مؤسس Bithell Games مايك بيثيل خلال معاينة إعلامية لـ Tron: Catalyst: "أثناء اللعب، تتدفق جميع المعارك من قرص هويتك، ولكنك ستتمكن من ترقية هذا القرص من أجل إرضاء نوع الحركة التي تريدها". لقد استعرض ركلة القرص، وهي حركة بعيدة المدى تسمح (بشكل مناسب) لـ Exo بركل قرصها مرة أخرى على الأعداء المحيطين بها، بين شرائح القتال القريب والرميات القياسية. بالإضافة إلى التنقل في الباركور، سيتمكن اللاعبون أيضًا من ركوب الدراجات الضوئية.

ستكون لعبة Tron: Catalyst منطقية تمامًا حتى لو لم تلعب Identity، لكن أي شخص لعب الجزء الأول سيواجه بعض الوجوه والأماكن المألوفة. اللعبة الجديدة هي تجربة تعتمد على السرد حيث يكون لاختيارات اللاعبين تأثير صغير ولكنه ملحوظ على العالم من حولهم. تحتوي اللعبة على تمثيل صوتي للشخصيات الرئيسية وفي المشاهد المحورية.



قال Bithell: "لدينا نظام حوار قائم على النص هنا. هذا خطي في بعض الأحيان بهذه الطريقة. يحصل اللاعب أيضًا على خيارات الحوار. اللعبة مباشرة جدًا مع أفعالها، لذلك لا يوجد قدر هائل من التفرع، لكنها تتيح لك التعبير. لذا كلاعب، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تكون ساخرًا مع الناس، ومهذبًا مع الناس، ونوعًا ما تتخذ بعض الخيارات - على سبيل المثال، اختيار ما إذا كنت تريد الكذب على هذه الشخصية أم لا، وسترى أصداء ذلك في تفاعلات شخصيتك."



في النسخة التجريبية، كانت إكسو في مهمة لتحرير قرص هويتها - في الحلقة الأولى، قاتلت طريقها عبر مراحل الأعداء من أجل الوصول إلى النادي والتحدث إلى الشخصية المناسبة، التي أرسلتها بعد ذلك في مهمة مرافقة من أجل إثبات جدارتها. أكملت المهمة، وتم مسح قرصها، وأعادت تشغيل الحلقة. في المرة الثانية، لم تكن بحاجة إلى قتال أي شخص لأن قرص هويتها تم مسحه ضوئيًا نظيفًا. من تلك النقطة فصاعدًا، أصبحت المدينة مفتوحة أمام إكسو بطريقة جديدة.

Disney Tron: Catalyst

Bithell Games

Tron: Catalyst ليست لعبة عالم مفتوح، لكنها تتكون من "مستويات كبيرة" متعددة، كما أسماها Bithell.

وأضاف، "ربما نحتاج إلى التوصل إلى مصطلح أفضل".



في الأساس، تتألف Tron: Catalyst من عدة محاور كبيرة تأخذ اللاعبين من شوارع المدينة إلى شقق البنتهاوس على أسطح المنازل، مما يوفر الكثير من النقاط المثيرة للاهتمام، حتى بعد عدة حلقات. وبينما يستكشف اللاعبون، سيتمكنون من إضافة رموز اختصار إلى قرص Exo، مما يزيل بعض الملل من عمليات اللعب.

قال بيثيل: "عندما تسافر إلى مكان ما، قد تحصل على سيارة أجرة إلى الفندق، ولكن بمجرد أن تبدأ في الشعور بالراحة، فقد تذهب إلى مقهى قريب". "ببطء، في دوائر متحدة المركز متزايدة باستمرار، وهو نوع من الاستكشاف التكراري. هذا شيء حاولنا حقًا تحقيقه هنا. لذا أثناء لعبك للعبة، فإنك تبني تلك المعرفة بالمساحة وكيفية استخدامها".

لا تنتقل الشخصيات في عالم Tron: Catalyst من دورة إلى أخرى - في بداية كل حلقة، يعود الجميع إلى مكانهم الأصلي، ويفعلون ما كانوا يفعلونه في الأصل. ومع ذلك، فإن تصور إكسو لكل موقف يتغير مع كل حلقة منتعشة، مما يكشف عن مسارات جديدة، ويتفاعل العالم وفقًا للتغيرات التي تطرأ عليه.



قالت Bithell: "إنها لعبة تدور حول اللعب بتلك العلاقات واستكشاف كيفية تأثير الشخصيات وتغيير عقولهم". "هناك الكثير يحدث هناك، لكنها مختلفة عن Hades بالتأكيد. إنها ليست لعبة roguelite مكونة من 100 حلقة. إنها ليست من هذا النوع من الألعاب. إنها أكثر توجهاً نحو القصة".

لدى Bithell Games فريق مكون من حوالي 20 مطورًا يعملون على Tron: Catalyst، ويتم نشرها بواسطة مركز Devolver Digital الجديد للألعاب المستقلة المرخصة، Big Fan. بالطبع، تشارك ديزني أيضًا في هذا المشروع - من الناحية الفنية، الاسم الكامل للعبة الجديدة هو Disney Tron: Catalyst، لذا لا تنزعج إذا ظهرت اللعبة في مرتبة أعلى في مكتبتك الأبجدية من المتوقع بمجرد صدورها في عام 2025.