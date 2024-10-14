الزمالك يتأهل إلى دور ال٨ لبطولة أفريقيا لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لدور الـ8 لبطولة إفريقيا للأندية، بعد الفوز على منتدي المغربي بنتيجة 32 - 21 ، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18 -11 لصالح الأبيض، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 32 - 21

بهذا الانتصار، يتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة ، بعد الانتصار على فرق، كيركوس الإثيوبي والصداقة الكاميروني ومنتدي المغربي.

يذكر أن، الزمالك يشارك في البطولة بقائمة تضم كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

ويتربع الزمالك على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".