رئيس جامعة عين شمس يستقبل ملحق التعاون التعليمي بسفارة فرنسا

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، دانيال رينيو ملحق التعاون التعليمي بالسفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين، والدكتورة مها عليوة رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، والدكتورة نادية شامة المدرس بقسم اللغة الفرنسية ومنسق التعاون الدولي بكلية الآداب.

وضم الوفد المرافق للملحق الفرنسى كل من الدكتورة كريستل كومب والدكتور بول بوزارج الأساتذة بجامعة ايكس مارسيليا بمدينة إيكس أون بروفونس ،Ji Ah OH مهندسة تصميم متخصصة في التكنولوجيا الرقمية ورئيسة مركز اللغات بجامعة إيكس مرسيليا، وسهيلة جريفى مدرب متخصص في استخدام وسائل الرقمنة ومدرب بمركز اللغات.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون مع جامعة عين شمس ممثلة في أقسام اللغة الفرنسية في كليات(الآداب، الألسن، البنات ، التربية) في إطار مشروع "FEF Égypte REINVENT وهو مشروع ممول من قطاع التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية بهدف تعزيز وتحديث أقسام اللغة الفرنسية في الجامعات المصرية.

وهدف اللقاء إلى التعرف على احتياجات أقسام اللغة الفرنسية وتقديم الدعم والتدريب اللازم لعدد من أعضاء هيئة التدريس ب14 جامعة مصرية، على رأسهم جامعة عين شمس، التى يوجد بها أكبر عددمن أقسام اللغة الفرنسية، لتحديث المناهج لتتماشى مع متطلبات السوق المهني والتعليم الحديث. وتهدف السفارة الفرنسية الى ابرام اتفاقية مع الجانب المصري ممثلة في وزارة التعليم العالي لتفعيل هذا المشروع التعاوني

جامعة عين شمس تحرص على توطيد العلاقات مع فرنسا

وأكد رئيس جامعة عين شمس حرص الجامعة على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الجامعات الفرنسية فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة مشيراً إلى العلاقات الممتدة والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الفرنسية .

وأعربت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب في جامعة عين شمس، عن تطلعها لزيادة التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة وبين الجانب الفرنسى .

وتضمنت زيارة الوفد جولة متحف الزعفران بالجامعة حيث كان فى استقبالهم ورحب بهم كل من د.ولاء الدين بدوى مدير المتحف، وأمناء المتحف وفريق العمل بالمتحف.

واستمع الوفد خلال جولتهم بالمتحف لشرح مفصل لمعروضات المتحف باللغة الإنجليزية وأبدى أعضاء الوفد اعجابهم بالمجموعة المتنوعة الفريدة التى يضمها المتحف، كما قام الوفد بزيارة قسم اللغة الفرنسية بكليتى الألسن والبنات.