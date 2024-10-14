تقديم 3041 خدمة بيطرية مجانية بقرى المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية ، بقري ، ( تانوف بمركز ديرمواس – دروة بمركز ملوى – أبو قرقاص البلد بمركز أبو قرقاص - البسقلون بمركز العدوة – صفط الغربية بمركز المنيا )، ضمن فعاليات مبادرة " بداية ".

وذلك للحفاظ على صحة الإنسان وتوفير الأمن الغذائى، وتنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية ، في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

وأوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل البيطرية ، قدمت خدمات بيطرية علاجية مجانية ، من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم 3041 خدمة، منها ، 293 علاج باطني ، وإجراء 16 عملية جراحية، ورش 1301 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 1100 ضد الطفيليات الداخلية، وفحص بإستخدام جهاز السونار، وتقديم العلاج اللازم لهم، وتلقيح اصطناعي وتحصين 46 راس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وفحص عينات84 حالة لمرض البروسيلا ، إلى جانب تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري .