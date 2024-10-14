حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحى أول مدينة الإسماعيلية

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات للباعة الجائلين على حرم الطريق؛ لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يتمتع برصيف آمن وسيولة مرورية ولا مجال لوجود مخالفين

وفي هذا الشأن، قام حي أول مدينة الإسماعيلية بشن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق.

واستهدفت الحملة منطقة نمرة ٦، شارع الثلاثيني، شارع مصر والسلم الأزرق، وتم إزالة الإشغالات من على السلم الأزرق، كما تم التحفظ على عدد ١٤٨ كرسي وترابيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدَّد محافظ الإسماعيلية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق؛ حفاظًا على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.