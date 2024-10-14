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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نقل جثمان عباس نيلفروشان لدفنه في كربلاء.. صورة

نيلفروشان
نيلفروشان

نُقل جثمان  عباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري الإيراني الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لنقله ودفنه في كربلاء.

 

وكان عباس نيلفروشان قُتل في الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية بجانب نصر الله.

 

جثمان نيلفروشان

 

على جانب آخر، دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، قوات الدعم السريع لإنهاء الحصار على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وحث المجلس في بيان، الجيش والدعم السريع على تنفيذ التزامات اتفاق جدة الموقع في 11 مايو 2023، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

 

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