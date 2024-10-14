ملحمة سطرها الجيش والشعب.. رسائل الرئيس خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل، وذلك خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

أبرز رسائل الرئيس السيسي

- نصر أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز

- إرادة الأمة حولت الهزيمة إلى نصر ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء

- حرب أكتوبر ملحمة سطرها الجيش والشعب، ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر، الذي نفخر به جيلاً بعد جيل

- رغم مرور 51 عاماً مازال معين نصر أكتوبر يفيض بالعبر والدروس والتجارب

- نستلهم من حرب أكتوبر رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا

- التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف

- لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر

- أؤكد على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق انتصار أكتوبر في مساندة جيشه، مادياً ومعنوياً

- النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أولاً بوحدة الشعب، وصموده ووعيه وإيمانه، وإرادته في التحدي والنصر

- نصر أكتوبر حكاية شعب آباء وأمهات، قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن، حكاية زوجات وأبناء وبنات، عانوا مرارة الفراق

- هذا الشعب، يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء

- القوات المسلحة الدرع الحصين الذي يحمى مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته

- خيارنا للسلام العادل والمستدام، يفرض علينا الاستمرار فى بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، وردع أى محاولة للتفكير فى الاعتـداء عليه

- مساعي مصر الدائمة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، تنبع من موقع القدرة والقوة، والقناعة بأن السلام العادل والشامل، يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني

- اتقدم بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب

- أقول لأسر الشهداء: "إن شعب مصر أصيل، لا ينسى من ضحوا من أجله، وأن مصر ستظل بارة بكم، كما كان أبناؤكم بارين بها"

- أتوجه بالتهنئة، إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر

القوات المسلحة كانت على مدار التاريخ، حصن الوطن، ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته

- تحية من القلب إلى المواطن المصري صاحب الإرادة والقرار، في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات

- أؤكد أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا، قادرون على تجاوز الظروف الصعبة، كما تجاوزناها من قبل

- نحرص على الاستمرار في التنمية، لتحسين ظروف المعيشة ولبناء مستقبل أفضل، تحظى فيه مصر، بالمكانة اللائقة، التي تستحقها بين الأمم