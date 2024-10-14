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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاؤل داخل برشلونة بشأن إصابة لامين يامال

لامين يامال
لامين يامال

تعرض الدولي الإسباني لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، لإصابة خلال مواجهة الدنمارك الماضية، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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برشلونة يكشف طبيعة إصابة لامين يامال

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الإسباني استبدال اللاعب بعدما ظهرت تأثر من الإصابة التي تعرض لها خلال هذه الموقعة، ليزداد القلق حول مدة غياب اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك حالة من التفاؤل داخل برشلونة بشأن إصابة يامال، بعدما أظهر الفحوصات الطبية أن اللاعب لا يعاني من إصابة قوية.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني هانز فليك سقوم بمراقبة لامين يامال لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة ضد إشبيلية، يوم الأحد القادم.

وشددت التقارير على أن هناك حالة من الحذر فيما يخص التعامل مع اللاعب، حيث لا يرغب فليك في استعجال مشاركته، خاصة وأن هناك مباريات قوية للبارسا أمام ريال مدريد في الليجا الإسبانية، وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم 23 أكتوبر، قبل ملاقاة ريال مدريد في الكلاسيكو في الليجا يوم 26.

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