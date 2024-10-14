البورصة تسترد جزءًا من خسائرها وتربح 17.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

استردت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين جزءًا من خسائرها التي تكبدتها في جلسة أمس مدعومة بمشتريات المستثمرين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 17.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.159.9 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 30373 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.49 % ليغلق عند مستوى 10450 نقطة.