"يوميات نصر أكتوبر" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم 

قدم فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات التثقيفية والفنية والمسابقات، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

خلال ذلك نظمت مكتبة الفيوم العامة عددا من اللقاءات، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، استهلت الفعاليات محاضرة بعنوان "يوميات نصر أكتوبر" تحدثت فيها مروة محمود عطية -أخصائي ثقافي بالمكتبة- عن التخطيط الجيد وصولا النصر واسترداد الكرامة والعزة، حيث يعد نصر أكتوبر من العلامات الفارقة في تاريخ مصر، موضحة كيف تتابعت المعارك والاشتباكات اليومية حتى يوم النصر ورفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة، كما نظم قسم ثقافة الطفل، في إطار احتفالات انتصارات أكتوبر، بمدرسة المنشية الابتدائية، مسابقات ثقافية أدارتها تهاني أحمد- مسئول النشاط- إلى جانب ورشة تلوين لعلم مصر والجندي المصري إشراف نعمه رجب مسئول النشاط.

"التفكك الأسري في انحراف الأبناء وإدمان المخدرات".. لقاء بثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقد نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة، لقاء بعنوان "التفكك الأسري في انحراف السلوك الأخلاقي للأبناء وإدمان المخدرات"، بحضور طالبات المدرسة المهنية الاعدادية بنات، تحدثت فيها مروة محمود- أخصائي ثقافي بالمكتبة- أن التفكك الأسري من أهم العوامل التي تتسبب في انحراف الأبناء وشعورهم بحالة من القلق والاضطراب، نتيجة غياب أحد الوالدين، أو الطلاق، مؤكدة على أهمية البعد عن أصدقاء السوء، وحسن اختيار الأصدقاء، وعدم اتخاذ الحالة الاجتماعية مبررا للسير في طريق الخطأ، أكدت أيضا على ضرورة تحديد الهدف وتحدي الصعاب للوصول إليها وتحقيقها، أعقب ذلك مسابقات ومعلومات عامة ومناقشتها مع الطالبات أدارتها حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، أما بحضور طلاب مدرسة التربية الفكرية، قدمت هناء حسن ورشة حكي لقصة "اعتنى بأسناني" إعداد أياد عيساوى، وحول أهمية تنظيم الوقت، عقدت مكتبة الطفل بقصر الثقافة، حوارا مفتوحا أداره الأديب عبد الكريم عبد الحميد.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.