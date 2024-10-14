قومي المرأة بكفر الشيخ يدعو المواطنين للتسوق من معرض الصناعات الحرفية

دعت مقرر فرع المجلس القومي للمرآه بكفر الشيخ، الدكتور أماني شاكر مواطني المحافظة إلى زيارة معرض الصناعات الحرفية واليدوية، والمقام حاليا في نادي الخالدين بمدينة كفر الشيخ للتسوق من خلال المنتجات الصناعات اليدوية والحرفية والغذائية المتنوعة "السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز والخزف، وشنط الهاند ميد، والمفروشات والصناعات الغذائية والمخبوزات ".



وكان محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي قد افتتح معرض الصناعات الحرفية واليدوية بنادي الخالدين بمركز كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويستمر المعرض حتي يوم الخميس الموافق17 أكتوبر الحالي وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».



وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرآه بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر مشاركة المجلس بعشرة من العارضات للمنتجات والصناعات اليدوية والحرفية والغذائية المتنوعة "السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز والخزف، وشنط الهاند ميد، والمفروشات والصناعات الغذائية والمخبوزات".



وأكدت شاكر دعم السيدات اللاتي يعملن في الصناعات الحرفية واليدوية، وإقامة العديد من المعارض المجانية لتسويق منتجاتهن وصناعتهن بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عمل حملات ترويجية مجانية لمنتجاتهن تشجيعًا لهن.

ووجهت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر، الشكر إلى محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة أنشطته ، كما وجهت الشكر للدكتور مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي ، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بكفر الشيخ .