ملتقى توظيف يوفر 2500 فرصة عمل للشباب بالتعاون مع جامعة بنها

شاركت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، فى فعاليات ملتقى لتوظيف الشباب بكلية التجارة جامعة بنها أمام قاعة الاحتفالات الكبرى ، وفر عدد (2500) فرصة عمل للشباب من الجنسين وذوي الهمم من خريجي الكلية والكليات الأخرى ، للعمل فى عدد 30 شركة ومصنع من منشآت القطاع الخاص ، وذلك تحت إشراف جامعة بنها (كلية التجارة) ومديرية العمل بالمحافظة ، وذلك لربط الخريجين بسوق العمل وفي إطار سعي الجامعة لتوفير فرص عمل لخريجيها.

وافتتح فعاليات الملتقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ومدير مديرية العمل ، ووكيل المديرية ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.



وأضافت مدير المديرية، أنه جرى تفقد جميع اقسام الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة، والتشديد على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل، كما سيتم متابعة الوظائف للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور، كما حرصت يرافقها وكيل المديرية على التحدث مع الشباب المتواجد داخل الملتقى ، وحثهم على الاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل ، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا ، وتنمية مهاراتهم عليها.