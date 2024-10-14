الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

معز مسعود يوجه رسالة قوية لنتنياهو في أغنية بالإنجليزية (إية الحكاية؟)

معز مسعود
معز مسعود

طرح معز مسعود أغنية جديدة لأطفال فلسطين ولبنان على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية تحمل اسم 'HERE TO STAY ' 'سأبقى هنا'، وقد طرح مسعود الأغنية باللغة الإنجليزية ومترجمة إلى العربية.

 تحمل الأغنية رسالة إلى المجتمع الدولي عامة ونتنياهو وإسرائيل خاصة، حيث يقول في كلماتها ' لا يمكنك لعب دور الضحية إلى الأبد'، و ' أنت عبد لأطماعك'.
 

وأكد معز مسعود أن الأغنية مشاركة في التوعية العالمية من أجل إنقاذ أطفال غزة ولبنان من الحرب الوحشية. 
 

 

HERE TO STAY -سأبقى هنا من تأليف وألحان معز مسعود، وإنتاج موسيقي ومكس شريف مصطفى وإخراج ورؤية علاء خالد وحسام مورو.

يذكر أن معز مسعود كان قد شارك في حملة عالمية لوقف إطلاق النار على غزة في مارس الماضي مع نجوم عالميين على رأسهم روجر ووترز وبراين كوكس بالتعاون مع المؤسسة العالمية أطباء من أجل فلسطين.

 

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