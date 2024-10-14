محافظ أسوان يكلف شركة المياه بالقضاء على مشكلة الطفح المتكرر للصرف

استجابة لشكاوى المواطنين للتعامل الفورى لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عبد الصبور الراوى بسرعة التدخل للقضاء على مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بمنطقة خلف مخازن إيديال.

وشدد على وضع الحلول الجذرية لنهو هذه المشكلة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين بالمنطقة ، ولتسهيل الحركة، وخلق بيئة نظيفة للحفاظ على الصحة العامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس عبد الصبور الراوى، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الإنتقال الميداني إلى موقع الشكوى برفقة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية، والمسؤولين المختصين بالشركى للوقوف على أسباب مشكلة الطفح للصرف الصحى بمحيط مخازن إيديال حيث اتضح من المعاينة وجود جراج لاتوبيسات يتم استخدامها للغسيل والتشحيم مما تسبب فى انسداد مواسير الصرف الصحى نتيجة لتراكم الشحوم ، فضلاً عن عدم وجود ترخيص أو عداد للمياه، ورصد العديد من المخالفات ومن بينها عدم وجود صرف صناعى، لافتاً إلى أنه بالتوازى قام المسئولين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف من سيد مدنى، وأيضاً المسئولين بالبيئة، وتم المعاينة للوضع العام للجراج ، وتم قطع مياه الشرب عن مغسلة الأتوبيسات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علاوة على أنه جارى شفط تراكمات المياه، وتطهير الخطوط.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه يتكامل مع ذلك إستكمال مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى بمنطقة الرضوانية ، والجاري تنفيذه بنسبة 60 % بقطر 315 مللى نوعية (UPVC ) وبطول 1500 متر وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 5 مليون جنيه، موضحاً أن هذا المشروع سيساهم بشكل كامل فى نهو مشاكل الصرف الصحى والتغلب عليها بشكل جذرى بهذه المنطقة ، وإستيعاب التصرفات للتوسعات المستقبلية، وخاصة أن المشروع الذى يبدأ من أمام فرع أحد البنوك الوطنية ليخدم مناطق الجامعة العمالية ومضرب الأرز وشارع مخازن إيديال .