زراعة عين شمس تشارك في معرض "أجرينا الدولي"

شارك قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة عين شمس بجناح في معرض "أجرينا الدولي" بدورته الـ24، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ثناء النوبي القائم بعمل عميد كلية الزراعة.

ويعد معرض "أجرينا الدولي" حدثاً بارزاً في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك في الشرق الأوسط، بهدف تأهيل الطلاب والباحثين بالمعرفة اللازمة لتحسين قطاع الإنتاج الحيواني من خلال الأبحاث العلمية أو العمل في مجال الزراعة والبيئة.

أهداف معرض "أجرينا الدولي"

ويسعى معرض "أجرينا الدولي" إلى تحسين المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بقطاع الإنتاج الحيواني في مصر، من خلال أبحاث علمية وورش عمل تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي بهدف تقديم أحدث الابتكارات في مجالات مثل الأعلاف، تجهيز المزارع، الأدوية البيطرية، وتكنولوجيا إدارة المزارع.

ويوفر معرض "أجرينا الدولي" منصة لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون في هذه الصناعات عبر ندوات ينظمها خبراء متخصصون، مما يسهم في تعزيز التقدم المستدام لقطاع الثروة الحيوانية.

وحضر المعرض الدكتور صلاح الصفتي رئيس قسم إنتاج الدواجن ، ولفيف من أساتذة الكلية والطلاب والخبراء المحليين والدوليين .