موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

يسعى الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، إلى معرفة الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2024، حيث يتم صرف المعاشات يوم 1 نوفمبر 2024 الموافق يوم الجمعة.

أماكن صرف معاشات نوفمبر2024

ويمكن صرف معاشات نوفمبر2024عبر: منافذ شركة فوري، وعبرماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM، ومنافذ البريد المصرى، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، وفروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024

الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

وفي سياق آخر يبدأ مرتبات شهر أكتوبر 2024، يوم 24 من الشهر الجاري ، كما يتم صرف المتأخرات يوم 7، و8، و9، و10، و11 أكتوبر2024.

مرتبات شهر أكتوبر 2024

الدرجة السادسة 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

الدرجة الثانية 8000 جنيه.

الدرجة الأولى 8200 جنيه.

الدرجة مدير عام 9200 جنيه.

الدرجة العالية 10200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.