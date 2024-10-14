محاضرات بشمال سيناء بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر

واصل قصر ثقافة العريش ، فعاليات برنامج مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بندوة بعنوان « اساسيات سلامة الغذاء» القتها هالة أحمد بمدرسة تمريض العريش ، تحدثت عن المبادئ الأساسية للتعامل مع سلامة الغذاء، و النظافة، والمخاطر التى تنتج عن تلوث الغذاء، صرح بذلك الفنانه ايناس سمير مدير القصر.

واقيم بقصر ثقافة بئر العبد ، محاضرة ثقافية بعنوان « انتصارات أكتوبر» بمناسبة الذكرى العطرة لانتصار اكتوبر المجيد، حاضرها امل محمد مسئول النشاط، صرح بذلك محمود عيد مدير القصر.

كما عقد بقصر ثقافة الشيخ زويد ، محاضرة دينية بعنوان « فضل الصيام فى حرب أكتوبر» بمناسبة الذكرى العطرة لانتصار اكتوبر المجيد، القاها الشيخ أيمن شبل إبراهيم التابع لوزارة الأوقاف، اعدها محمد محمود مسئول النشاط بالقصر، صرح بذلك أشرف خيرت مدير القصر.

كما اقيمت بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة صباح ، محاضرة ثقافية بعنوان « السكان والصحه العامه والتشخيص المبكر والامراض الانجابية » حاضرها د. امل على تابعة لوزارة الصحة ، تحدثت عن الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية التى تقدمها الدولة للمواطنين. صرح بذلك جمال ابراهيم مدير المكتبة .

الفعاليات تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله واشراف د.شعيب خلف مدير عام الاقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.