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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في حادث قطارين المنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أصدرت النيابة الإدارية ، قرارات عاجلة في حادث قطار المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 20 آخرين. 

وقالت النيابة الإدارية  في بيان لها ؛ تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية،  أجرت النيابة الإدارية بالمنيا - القسم الثالث، معاينةً لموقع حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة محافظة المنيا.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار صلاح خفاجي - نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، وعضوية المستشار محمد حميدة، والمستشار محمد سعيد، والسيد أحمد مصطفى - وكيل أول النيابة، لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة وسؤال شهود العيان والمختصين بموقع الحادث، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مزلقان "ماقوسه" عقب اصطدام أحد الجرارات بقطار النوم رقم ١٠٨٧؛ ما تسبب في سقوط عربة توليد القوى وعربة الركاب التالية لها بالترعة الإبراهيمية المجاورة لمسار السكة الحديدية، وأسفر عن سقوط عددٍ من المصابين والوفيات، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة بموقع الحادث.

وقد قررت النيابة ؛استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا لسماع شهادته حول الحادث.

وأمرت باستعجال التقرير الفني حول ظروف وملابسات الحادث وأسبابه؛ للوقوف على المسئوليات التأديبية المباشرة والإشرافية وتحديد المسؤولين عنها لمسائلتهم تأديبيًا.

 

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