حفل فني لـ فرقة دربوكا 29 أكتوبر الجاري بساقية الصاوي

تحيي فرقة دربوكا بقيادة الفنان أمير إمام، حفلا فنيا على مسرح ساقية الصاوي، مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري ، حيث تقدم باقة من الفقرات الموسيقية والأغاني التراثية.

وذكرت ساقية الصاوي، في بيان صحفي اليوم ،الأحد، أنها تواصل تجهيزاتها لحفلة فرقة دربوكا المقرر إقامتها على مسرح قاعة النهر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن الفرقة تقدم مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية التراثية.

فرقة دربوكا

تقدم فرقة دربوكا مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل وأغنيات الموسيقى العربية لكبار الملحنين أمثال عبد الوهاب ، وبليغ حمدي ، ومحمد الموجي ، وعمار الشريعي وياسر عبد الرحمن ، وعدد من الأغاني منها حلاوة شمسنا، يا حضرة العمدة ، يا مصطفى ، فاتت جنبنا، نسيبنا الحكومة ، محسوبكم أنداس ، يا حلو يا مسليني.

وتأسست فرقة دربوكا عام 2022 ، من 35 فنانا وأحيت العديد من الحفلات في عدة أماكن ثقافية منها مكتبة مصر الجديدة ومراكز إبداع صندوق التنمية.