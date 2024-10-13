صبحي يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال بتوجيهات السيسي

تحت شعار فرص واعدة للاستثمار والابتكار...



أشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير وقدرات الشباب المصري في العديد من المجالات بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من القدرات والامكانيات الثقافية والبشرية والفنية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وشركة انطلاق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة والبرامج المختلفة لدعم المشروعات الناشئة للشباب.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتماماً كبيراً لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً هاماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.

بينما تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.



وفى ختام كلمته أثناء مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي ، تقدم الدكتور اشرف صبحي بالشكر والتقدير الي السادة مساعدي ومعاوني الوزير للشئون الشبابية، وإلى رئيس شباب قادرون وفريق العمل، والشكر لكافة المشاركين من الدول العربية وحرصهم الدؤوب.