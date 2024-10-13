رئيس جامعة الزقازيق يستقبل هوكي الشرقية للسيدات المؤهل للبطولة الدولية بسلطنة عُمان

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٣م، فريق أول هوكي الشرقية للسيدات قبيل سفرهم للمشاركة في البطولة الدولية بسلطنة عُمان، خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤م، وذلك عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للفريق بمستشفيات الجامعة، وذلك بناءً على طلب اللجنة الأولمبية بعمل تحاليل كاملة للاعبات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد عبد الكافي مدير قطاع الهوكي بنادي الشرقية الرياضي، والكابتن مصطفي خليل المدير الفني لقطاع الآنسات، وسمية عبد العزيز مديرة قطاع الآنسات.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور خالد الدرندلي بفريق الهوكي والجهاز الإداري والمشرفين، مؤكداً أن جامعة الزقازيق توفر سُبل الدعم للموهبين والمتميزين فى كافة المجالات من أبناء المحافظة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد خلال منافسات البطولة محققين إنجازات عديدة.

وشدد رئيس الجامعة على توفير سُبل الدعم والرعاية الكاملة لبعثة الفريق بمستشفيات جامعة الزقازيق، عبر تسهيل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفيات الجامعة، مشيراً إلى تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، معرباً عن تقديره لإنجازات فريق هوكي الشرقية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، قدم الجهاز الإدارى والمشرفين على الفريق الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لفريق هوكي الشرقية، متمنين للجامعة دوام التقدم والازدهار والتميز.

في السياق ذاته، تقدم مجلس إدارة نادى الشرقية برئاسة الدكتور حمدى مرزوق، وإبراهيم الباجورى بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وجميع القائمين على تقديم الدعم، وتعاونهم الدائم والمستمر مع نادى الشرقية، وتفضلهم بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للاعبات الفريق الأول لهوكي الشرقية "سيدات".

يشار إلى أن فريق أول الهوكى للسيدات يتكون من ١٣ لاعب، و٣ مشرفين وإداريين وهم: إبراهيم الباجورى "مشرف الفريق" عضو مجلس إدارة نادى الشرقية، كابتن مصطفى خليل "مدرب الفريق"، وكابتن أحمد الشافعي.

وقد حقق الفريق العديد من الإنجازات خلال العام الحالي ، حيث حصل على بطولات الدورى والكأس والسوبر المصري، بالإضافة إلى حصوله على بطولة إفريقيا عام ٢٠١٩م.