الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رئيس إنبي للوفد: لا أفكر في رئاسة الجبلاية ولم أحدد موقفي من الرابطة

الشريعي
الشريعي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن رئاسة رابطة الأندية المصرية خلال الموسم المقبل.

txt

مانشستر يونايتد يضع قائمة بالمرشحين لخلافة تين هاج

وأوضح الشريعي أن نظام المسابقة خلال الموسم الجديد سيكون عاملًا مهمًا في تحديد الموقف من التواجد على رأس الرابطة المصرية.

وقال الشريعي في تصريحاته الخاصة "للوفد": "لم اتخذ قراري النهائي بشأن رئاسة رابطة الأندية المصرية، حيث إن الكلام الذي انتشر عبر السوشيال ميديا كان من شهر، لكن الأمور تغيرت الآن".

وتابع: "معطيات الموسم الجديد ومدى انتظام المسابقة من عدمه سيُحدد موقفي النهائي من رابطة الأندية".

وعن خوض انتخابات اتحاد الكرة، قال: "لن أخوض انتخابات الجبلاية، وكل ما أُثير حول ذلك ما هي إلا تكهنات من البعض".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة قد أكدت بأن الشريعي سيكون متواجدًا في رئاسة رابطة الأندية المصرية الموسم المقبل، وذلك من أجل تغيير العديد من الأمور التي يراها خاطئة.

مواد متعلقة

منتخب مصر 2008 يهزم روسيا بنتيجة  3/2 وديا بالإسكندرية

ميسي ورونالدو وصلاح ضمن تشكيلة سلوت المثالية في دوري الأبطال
الجريدة الورقية