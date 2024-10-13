عودة حركة قطارات الصعيد بعد رفع آثار حادث قطاري المنيا

تمكنت هيئة السكك الحديدية بالمنيا، اليوم الأحد، وفي وقت قياسي، من رفع عربتي قطار النوم والتي سقطت في ترعة الإبراهيمية الموازية لشريط السكك الحديدية، والتي أدت إلى عودة حركة قطارات الصعيد الطالع والنازل القاهرة - أسوان والعكس.

حيث أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، من أمام مزلقان ماقوسة انتظام الحركة المرورية بطريق مصر أسوان الزراعى بالتزامن مع عودة حركة القطارات لطبيعتها فى الاتجاهين البحرى والقبلى، وذلك عقب وقوع حادث تصادم بمزلقان ماقوسة، مما تسبب فى توقف مؤقت دام لعدة ساعات، إثر تصادم وقع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين قطار وجرار جنوب مدينة المنيا.

وأوضح المحافظ رفع عربتى القطار من ترعة الإبراهيمية، وإزالة كافة المعوقات التى كانت متسببة فى توقف الحركة واستئنافها، لضمان سلامة الركاب واستكمال إجراء الإصلاحات اللازمة للبنية التحتية المتضررة جراء الحادث.

وأكد اللواء كدواني ، أن الفرق الهندسية المعنية قد انتهت من جميع الإصلاحات اللازمة في الوقت المحدد، مما سمح بعودة حركة القطارات إلى جدولها الزمني المعتاد، مشيدا المحافظ، بالتعاون الذى أبداه المواطنون وتعاونهم فى عمليات الإنقاذ، مما كان له الأثر الكبير فى تقليل الخسائر، وإنقاذ المصابين، مشددًا، على أن سلامة الركاب والآمان هي الأولوية القصوى، فى كل الإجراءات التى تم اتخاذها فور وقوع الحادث.

وتم توجيه كافة الجهود لتأمين المنطقة، وضمان عدم تأثير الحادث على حركة السير في طريق القاهرة - أسوان، بالإضافة، إلى عودة العمل الطبيعي في مزلقان منطقة ماقوسة.