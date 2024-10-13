تعليم قنا: إحالة المتسبب في تجاوز الكثافات بالمدارس إلى التحقيق

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة المتسبب في وقائع تجاوز كثافة الطلاب عن الحدود المقررة بمدارس الشهيد محمود عبد الراضي الابتدائية ونجع الفقرة الابتدائية التابعتين لإدارة قنا التعليمية ومخالفة توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

وذلك على إثر المرور الميداني المفاجئ الذي أجراه الوكيل اليوم برفقة ياسر يوسف عضو إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية ، ولفت إلى مراجعة تقارير مدير المرحلة والتوجيه المختص والمتابعة بالإدارة لعدم فرد الفصول والاستعانة بمعلمي الحصة أو المعلمين المساعدين.

حيث شهد وكيل وزارة التربية والتعليم طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الشهيد محمود عبد الراضي الابتدائية بأولاد عمرو، وشدد على تطبيق التعليمات الوزارية بكل حزم وعدم السماح بزيادة كثافة الطلاب بالفصول عن 48 طالبًا، كما أجرى مطابقة بين الجدول المدرسي وتوزيع المعلمين على الفصول وكذلك توزيع الاحتياطي والإشراف على الأدوار والفناء.

كما حذر من تأخر إكمال أنصبة المعلمين وإنهاء قوائم الطلاب وسجلات التوجيه الفني والمتابعة والأمن والزيارة بالمدارس.

استكمل مدير تعليم قنا مروره بزيارة فصول مدرسة أولاد عمرو الإعدادية المشتركة، ووجه إلى تكثيف أعمال النظافة والمراجعة اليومية لإجراءات الأمن والسلامة بالفصول والفناء.

أثنى السيد على المستوى العلمي لطلاب مدرسة أولاد عمرو الإعدادية أثناء مناقشتهم لأحد موضوعات مادة العلوم، وأكد إعداد المعمل إعداد مناسب و تجهيز قائمة بالأجهزة والمواد المتواجدة وأسس التعامل معها.

سكرتير مساعد قنا يشارك في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية…

شارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى عموم إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وكذا موقف إعداد الحيز العمراني للعزب والكفور والنجوع بمحافظات الشرقية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج.

استعرض السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع موقف محافظة قنا حيث تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 150 قرية، فضلا عن الإنتهاء من 94 مخطط تفصيلي للقرى، ومتبقي عدد 56 قرية جاري تحديث المخططات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الهيئة، علي أن يتم إدراجها ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.

و أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلي أنه جاري حاليا الإنتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينة قنا ، مؤكدا ان محافظة قنا من أوائل المحافظات التي أنهت نموذج الحصر والاستدلال للكتل العمرانية مما ساهم في تسهيل الأحواز المتبقية لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.