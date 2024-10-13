نائب محافظ الدقهلية يتابع لجنة امتحان اختيار رؤساء القرى

تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد، لجنة الامتحان التحريري لاختيار رؤساء قري جدد لمراكز المحافظة، والذي تم انعقاده بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة.



وتم تنظيم الامتحان من خلال اللجنة العليا لاختيار القيادات بإشراف نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة.



ومن جانبها أوضحت الدكتور أمل السعيد مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، أنه تقدم للامتحان التحريري اليوم عدد 18 متقدمًا من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.