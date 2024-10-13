الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير المصري في هلسنكي يسلم صورة من أوراق الاعتماد لمدير المراسم الفنلندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام السفير محمد غنيم في 11 أكتوبر بتسليم صورة من أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى فنلندا إلى السفير ميكا كوسكينين – مدير المراسم الفنلندية – والذي أعرب عن تقديره العميق الذي تكنه فنلندا لمصر ودورها المهم في المنطقة.

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 من جانبه، أعرب السفير غنيم عن شكره للمسئول الفنلندي وتطلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين مصر وفنلندا خلال الفترة المقبلة.

 

وأعرب المسئول الفنلندي خلال اللقاء عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تبادلاً للزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وأكد حرصهم على التعاون مع السفارة المصرية بهلسنكي.

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