دعم مستشفى الفيوم بجهاز أشعة 160 مقطع

حرصت وزارة الصحة والسكان مديرية الصحة بالفيوم، على دعم مستشفى الفيوم العام بجهاز اشعة مقطعية هو منحة يابانية.

يأتى ذلك فى اطار التعاون المصرى اليابانى، ويتجاوز سعره 35 مليون جنيه.

وعملت ادارة المستشفيات بالمديرية على توفير هذا الجهاز المتطور لقسم الأشعة بمستشفى الفيوم العام، حيث تم التجهيز لتوريد وتشوين وتركيب وتشغيل الجهاز والتدريب عليه.

و قد بدأ الإعداد له من شهر ديسمبر العام الماضى، حيث تم التنسيق بين جهات عديدة منها الإدارة العامة للأشعة والجهة المانحة والشركة الموردة ومديرية الصحة بالفيوم وإدارة المستشفى , وتم الانتهاء من عمل المعايرة النهائية للجهاز و تدريب الفنيين.

رفع كفاءة الخدمة الطبية

وتم تسليم الجهاز وتشغيله ويعد هذا الجهاز اضافة لمحافظة الفيوم ويساهم فى رفع كفاءة الخدمه الطبية المقدمة بمستشفى الفيوم العام حيث ان جهاز الأشعة المقطعية 160مقطع احدث طراز ياباني الصنع يتميز بدقة فائقة التصوير بمقاطع متناهية الدقة مما يتيح أعلي درجة من التفاصيل واعلي درجة من الجودة.

كما تتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع إمكانية الحصول علي اعلي جودة فى التصوير بجرعات إشعاعية أقل وكذلك كميات أقل من الصبغات الغير مؤينة وذلك لجميع الاعضاء الداخليه في الجسم.

وتقدم الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالشكر والتقدير الى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على دعمه المستمر لمنظومة الصحة بالفيوم لرفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهالى الفيوم و الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجى و الدكتور محمد فوزى مستشار وزير الصحة لشئون الاشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الادارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان.

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