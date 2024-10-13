الجيش اللبناني ينفي احتواء مراكز الإيواء على مواد متفجرة وأجهزة تنصت

أفاد الجيش اللبناني، بأنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تقديم إحدى المنظمات الدولية أجهزة إنارة إلى عدد من مراكز الإيواء تحتوي على مواد متفجرة وأجهزة تنصت، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

المنظمات الدولية

قال مصدر في قيادة الجيش اللبناني، إن انتشار الجيش في الجنوب يأتي التزاما بالقرار 1701 ونحن متمسكون به، لافتا إلى أن مهمة الجيش في جنوب لبنان تسيير دوريات بالتنسيق مع اليونيفيل.

وأضاف المصدر في تصريحات له، أن الجيش يتواصل مع جيوش صديقة لتمويل زيادة عديده وعتاده في جنوب لبنان، ويسعى لرفع عدد جنوده في جنوب لبنان إلى 10 آلاف.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إنقاذ 99 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل جزر الرمكين الشمال ، من إنقاذ 98 سوريا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية، وذلك بعد تعرض المركبين للغرق.