نائب وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني تطوير المبادرة الرئاسية "احياء الجذور - نوستوس"

استقبل السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جورجيوس كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في ملف الهجرة والمغتربين، حيث أعرب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية عن تطلعه لعقد اجتماع ثلاثي افتراضي بين الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس"، فضلًا عن التعاون للعمل على تشجيع المستثمرين من الدول الثلاث نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثمار.

وقد تناول اللقاء مجالات التعاون مع الجانب اليوناني والقبرصي في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس" في الملف الثقافي حيث تمت الإشارة إلى التعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة من أجل التوثيق المرئي للتعايش والاندماج الثقافي بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية، وذلك من خلال البرنامج الذي تعمل عليه منظمة اليونسكو "ذاكرة العالم"، فضلا عن التعاون والتنسيق بين الدولتين في مجال البحث العلمي والأكاديمي.

وأثار السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان حيث اتفق الطرفان على أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ تلك الاتفاقية لتحقيق الاستفادة المرجوة، مشدداً على أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها غلق الباب أمام تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد استعرض نائب وزير الخارجية تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في توفير التأهيل والتدريب للشباب للعمل بالسوق الألماني وإمكانية تدشين تعاون مماثل مع الجانب اليوناني، فضلًا عن بحث التعاون بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية في اليونان.