ممثل أسبوع القاهرة للمياه: 280 مليون يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي
أكد الأمين العام وممثل هذا العام لأسبوع القاهرة للمياه وأسبوع أفريقيا للمياه، أنه يتم استهداف مواجهة التحديات الأساسية للمياه وتغير المناخ، إذ أن هناك رابط وثيق بين المياه والأمن الغذائي، مشددًا على أنه يجرى العمل على علاج القضايا المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي فضلا عن تمهيد الطريق من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن الدافع الأساسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أفريقيا يرتبط بشكل كبير بموادر المياه ويرجع الأمر إلى النزاعات وعدم المساواة بين المجتمعات، مؤكدا على أهمية التخلص من النزاعات لتحقيق مستقبل مستدام للمياه وللأمن الغذائي.
وشدد على أن منطقة أفريقيا تواجه العديد من التحديات، مضيفًا: “8 دول عربية من بين أكبر الدول عالميا يعانون ضغوطات في مسألة المياه والحصة السنوية للفرد للمصادر المائية المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا”، مشددا على أن هناك 13 دولة بالمنطقة منهم 7 تصل حصة الفرد لأقل من 100 متر مكعب.
وأضاف أن المياه الجوفية تواجه ضغوطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب استغلال خزانات المياه والتلوث المياه الجوفية إلى جانب أطر العمل الضعيفة وغياب التنسيق بين السياسات والإدارة المتكاملة لاستخدام المياه في بشكل مستدام في المنطقة، موضحا أن هذه التحديات سوف تؤثر بشكل سلبي على الغذاء في شمال أفريقيا وفقا للتقارير العالمية بشأن أزمة الغذاء 2024.
وتابع:"280 مليون نسمة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي بشكل مزمن".
وتابع، أن 4 دول من أصل 5 جول تعتبر من أكثر الدول تعدادا للسكان تعاني انعدام الغذاء منها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسودان وإثيوبيا، موضحا أنه لابد من دعم الصمود ضد التغير المناخي عبر نظم الغذائية.