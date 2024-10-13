ممثل أسبوع القاهرة للمياه: 280 مليون ‏يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي

أكد الأمين العام وممثل هذا العام لأسبوع القاهرة للمياه وأسبوع أفريقيا للمياه، أنه يتم ‏استهداف مواجهة التحديات الأساسية للمياه وتغير المناخ، إذ أن هناك رابط وثيق ‏بين المياه والأمن الغذائي، مشددًا على أنه يجرى العمل على علاج القضايا المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي فضلا عن تمهيد الطريق من أجل مستقبل أكثر استدامة. ‏

وأوضح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن الدافع ‏الأساسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أفريقيا يرتبط بشكل كبير بموادر ‏المياه ويرجع الأمر إلى النزاعات وعدم المساواة بين المجتمعات، مؤكدا على أهمية التخلص من النزاعات لتحقيق مستقبل مستدام للمياه وللأمن الغذائي.‏

وشدد على أن منطقة أفريقيا تواجه العديد من التحديات، مضيفًا: “8 دول عربية من بين ‏أكبر الدول عالميا يعانون ضغوطات في مسألة المياه والحصة السنوية للفرد ‏للمصادر المائية المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا”، مشددا على أن هناك 13 دولة ‏بالمنطقة منهم 7 تصل حصة الفرد لأقل من 100 متر مكعب‏.



وأضاف أن ‏المياه الجوفية تواجه ضغوطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ‏استغلال خزانات المياه والتلوث المياه الجوفية إلى جانب أطر العمل الضعيفة ‏وغياب التنسيق بين السياسات والإدارة المتكاملة لاستخدام المياه في بشكل مستدام ‏في المنطقة، موضحا أن هذه ‏التحديات سوف تؤثر بشكل سلبي على الغذاء في شمال أفريقيا وفقا للتقارير ‏العالمية بشأن أزمة الغذاء 2024.

وتابع:"280 مليون نسمة ‏يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي بشكل مزمن".‏

وتابع، أن 4 دول من أصل 5 جول تعتبر من أكثر الدول تعدادا للسكان تعاني ‏انعدام الغذاء منها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسودان وإثيوبيا، ‏موضحا أنه لابد من دعم الصمود ضد التغير المناخي عبر نظم الغذائية.‏