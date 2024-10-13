رئيس مياه الإسكندرية يتابع المشروعات استعدادًا لموسم الشتاء

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات بمنطقتي "المنتزه أول ، والمنتزه ثان"، وذلك ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال موسم الأمطار .

وتفقد نافع، محطتي "5 ، 3" المنتزه، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتابع مشروع شبكات الصرف الصحي شارع بورسعيد بحى المنتزه ثان، وشارع عرابي بأبو قير بحى المنتزه ثان، ومحطة رفع أبو قير، ومشروع ترحيل خط انحدار البحر الميت بأبو قير ابتداءًا من شارع شكر الكواتلي حتى المدافن.

وأختتمت الجولة بتفقد ما يخص الصرف الصحي بالطريق الدولي، وإنشاء كوبري 45، ومشروع إحلال وتجديد طريق الكورنيش ابتداءًا من دوار جحا حتى الشيراتون.

وأكد استمرارعمليات التطهير ومراجعة كافة مكونات الشبكة، وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، العمل على قدم وساق استعدادا لموسم الشتاء والنوات المقبل، والذي يتوقع عدد من خبراء الأرصاد أن يكون شتاء عاصفا، وخاصة مع تغير المناخ حول العالم.

وقبل سنوات قليلة، كان قدوم فصل الشتاء بالنسبة للسكندريين مأساة حقيقية، حيث تتسبب " النوات " العنيفة في غرق العديد من الشوارع ، والتى تتوقف الحياة معها تماما،بسبب غرق الشوارع واختلاط مياه الأمطار مع الصرف الصحي.