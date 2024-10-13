الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: مصر تضع المياه على رأس أولوياتها.. ونهر النيل يرتبط ببقاء شعبنا

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل، تحديدًا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، متابعًا: "كون نهر النيل يُشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز 98%.

 وأضاف، أن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود، تتطلب التزامًا سياسيًا دءوبًا وجهودًا دبلوماسية وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

 وتابع “السيسي”، خلال كللته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، عبر شاشة “إكسترا نيوز”: “في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الأفريقية تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددًا هذا الالتزام”.

 وأوضح، أن مصر تسعى من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه، ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

 وشدد على أن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يتزامن مع الأسبوع الأفريقى للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الأفريقي.

 وأوضح، أن انعقاد تلك مؤتمرات المياه  يمثل زخمًا لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.

 رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع الحضور في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، مؤكدًا أنه الحدث السنوي، الذي أصبح منصة دولية متجددة، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.

 وقال “السيسي”، “ لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم؛ نظرًا لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غيـر مدروس، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، وفقًا لمبادئ القانون الدولى للمياه، وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراء الدراسات اللازمة، وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان، وعدم الإضرار”.

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