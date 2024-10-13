السيسي: نشهد زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يتزامن مع الأسبوع الإفريقى للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الأفريقي.

وأوضح “السيسي”، خلال كملته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، أن انعقاد تلك مؤتمرات المياه يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجميع الحضور في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، مؤكداً أنه الحدث السنوي، الذي أصبح منصة دولية متجددة، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.

وقال “السيسي”، خلال كملته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم؛ نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غيـر مدروس، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه، وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراء الدراسات اللازمة، وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان، وعدم الإضرار.