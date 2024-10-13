انتشال جثمان و20 مصاب.. 10 صور من حادث قطار المنيا

تنشر بوابة الوفد صور لحادث قطاري المنيا الذي حدث صباح اليوم الأحد في محافظة المنيا واسفر عن وفاة شخص واصابة 20 اخرين .

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.



حادث قطاري المنيا



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم.



كما وجهت بتقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين.