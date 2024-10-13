العربات سقطت في الترعة.. تفاصيل حادث قطار المنيا

شهدت محافظة المنيا ، صباح اليوم الأحد ، حادث تصادم مروع لقطارين في منطقة ماقوسة ، مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط الصعيد ، وأكدت هيئة السكك الحديدية إن القطارين تصادما في محافظة المنيا ، مما أسفر عن انقلاب عربيتين من قطار النوم القادم من أسوان في الترعة الإبراهيمية.

وأوضحت أنه جار معرفة التلفيات والمُصابين ، وتسهيل عودة القطارات بعد رفع العربات التي سقطت بالترعة ، وأكدت مصادر بالسكة الحديد، أن سبب حادث قطار المنيا، هو تصادت جرارين هانشل، بالعربات الخلفية للقطار 1087 - قطار النوم - المتجة للقاهرة، وذلك بالقرب من منطقة ماقوسة القريبة من محطة ابو قرقاص بالمنيا .

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا ، أن 23 سيارة إسعاف مجهزة ، تم إرسالها إلى موقع الحادث، وأوضحت أن الحصر المبدئي ، يشير إلى إصابة 20 راكبًا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي. وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن

هذا وقد أدى التصادم إلى سقوط 2 عربة قطار على حافة الترعة، ويجرى الآن انقاذ ركابها ورفع العربتين ، وتوقفت منذ قليل حركة القطارات على خط القاهرة - أسوان ، نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة ، بالقرب من محطة ابو قرقاص بالمنيا ، وتبين أن الحصر المبدئي ، يشير إلى إصابة 20 راكبًا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي. وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

وكانت هيئة السكك الحديدية، الأحد، قد أصدرت بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى)، القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبوقرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار ، وعلى الفور، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة ، وكلف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد أعلن عن متابعته الفورية لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين في حادث قطار المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد ، وكلف عبدالغفار نائبه، الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى محافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيًا، كما وجه بزيادة التأهب الطبي في المستشفيات القريبة من مكان الحادث.