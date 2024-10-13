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حادث قطاري المنيا.. توقف حركة القطارات على خط القاهرة أسوان بعد تصادم قطارين سكة حديد عاجل.. أول صور من تصادم قطارين سكة حديد في المنيا وسقوط عربات في ترعة الإبراهيمية
الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

قطار نوم .. تفاصيل تصادم قطارين بالمنيا وسقوط عربات في ترعة الإبراهيمية

حادث قطارين المنيا
حادث قطارين المنيا

اصطدم منذ قليل، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربات في ترعة الإبراهيمية، منهم قطار نوم.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

 

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