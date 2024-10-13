بالخطوات والأوراق.. اعرف طريقة استخراج رخصة قيادة دولية

يتسائل الكثير من الموطنين عن طريقة استخراج رخصة قيادة دولية قبل سفرهم إلى الدول الخارجية سواء أكانت دول عربية أو أجنبية؛ لكي يتمكنوا من قيادة السيارات في هذه الدول لذلك ترصد بوابة الوفد الالكترونية الشروط والمستندات التي يجب توافرها.



الشروط والأوراق التي يجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة دولية وهي كالتالي:

١- في البداية يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

٢- يجب تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية في وحدة المرور التابع لها.

٣- بعد ذلك يجب موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

٤- يجب أن يكون الشخص الذي يريد استخراج رخصة قيادة دولية مصريًا أو أجنبيًا مقيمًا فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

٥- يجب تقديم صورة رخصة القيادة المصرية بعد الإطلاع على الأصل.

٦- تقديم صورتين شخصية لطالب الرخصة.

٧- يجب أن يكون مقدم الطلب معه جواز سفر سارى.

٨- بعد ذلك يجب موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.

