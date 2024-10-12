السبت 12 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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متحدث الصحة: الخدمات الإسعافية كانت وما زلت وستظل مجانية

الإسعاف
الإسعاف

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الإسعافية كانت ومازالت وستظل مجانية، وتعريفها هي تقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب بحادث طارئ أو مرض وتأمين وصوله للمستشفيات، وكل هذه الخدمات مجانية.

الخدمات الإسعافية

وشدد "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك خدمات تقدمها هيئة الإسعاف المصرية ولكنها غير إسعافية، مؤكدًا أن من لا يحتاج لسيارة إسعاف وتم شفاءه ويتواصل مع سيارة الإسعاف سيتحمل سعر السيارة.

 

وتابع: "من يحمل كارت الخدمات المتكاملة ويحصل على معاش تكافل وكرامة لا يتحمل أسعار الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية"، مشددًا على أن من يتحمل الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف وهي خدمات غير إسعافية هو القادر والمحتاج للخدمة.

 

وأشار إلى أن الأسعار الذي تم الإعلان عنها هي مرتبطة بتكلفة الخدمة والبنزين والعمالة والصيانة وهذه الأسعار موجهة للقادر الذي تم شفاءه.

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